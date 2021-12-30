Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesi düzenlenecek yılbaşı özel çekilişi için bilet fiyatları haftalar öncesinde duyurulmuştu. 2022 Yılbaşı bilet fiyatları tam bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olacak şekilde düzenlendi.

120.000.000 TL'lik büyük ikramiye için henüz bilet almamış olan vatandaşlar 2022 Yılbaşı bileti satışları ne zaman, hangi gün bitecek sorusunun cevabını araştırıyor. Yılbaşı çekilişine geri sayım başlamışken yılbaşı biletinin online olarak nasıl alınacağı da merak konusu oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2022 yılbaşı çekilişi saat 17:00’da başlayacak. Son çekiliş ise 23:00’da gerçekleşecek. 2022 Yılbaşı bileti satışı saat 16:00’da sona erecek.