Milli Piyango büyük ikramiye tam bilet kazanan numaralar açıklandı! Milli Piyango 2024 tam bilete ne kadar ikramiye verdi?

Milli Piyango büyük ikramiye tam bilet kazanan numaralar açıklandı! Milli Piyango 2024 tam bilete ne kadar ikramiye verdi?

Milli Piyango 2024 tam bilet ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Tam bilet 400 TL, yarım bilet 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL'den satılırken gözler "Milli Piyango büyük ikramiye tam bilete ne kadar veriyor, tam bilet kazanan numaralar açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilete ne çıkıyor? sorusunun yanıtı...

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye bu sene tam bilete isabet etti.

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BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

2 MİLYAR 355 MİLYON 650 BİN TL İKRAMİYE!

400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.