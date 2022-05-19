19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Milli Piyango çekilişi gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel çekilişinde büyük ikramiyenin satılan bilete çıkana kadar çekilişin tekrarlanacağı belirtildi. İşte 19 Mayıs Milli Piyango çekilişi sonuçları sorgulama ve kazandıran numaralar hakkında...

19 MAYIS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel çekilişinde 1 Kişi 4 Milyon TL, ayrıca 10 Kişi 1 Milyon TL kazanacak. Ayrıca Büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacaktır.

Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi saat 17:30'da başlayacak. Milli Piyango çekilişi sonuçları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

MİLLİ PİYANGO 19 MAYIS ÖZEL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BİLETİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

NASIL KAZANIRIM?

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz;

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.