Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? 9 Ağustos 2022 Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar?

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi için geri sayım başlamış durumda. Her ay 2 kez olmak üzere gerçekleştirilen Milli Piyango'da bu haftanın büyük ikramiyesi merak konusu. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta çekilecek ve büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? 9 Ağustos 2022 Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango'da günün çekilişi için geri sayım başlamış durumda. Son olarak 29 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleştirilen Milli Piyango'da Ağustos ayının ilk çekilişi bugün gerçekleştirilecek. İşte merakla beklenen çekiliş ile ilgili bilgiler...

9 AĞUSTOS 2022 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

9 Ağustos 2022 Milli Piyango çekilişi 17.30'da başlayacak.

9 AĞUSTOS 2022 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

9 Ağustos 2022 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Milli Piyango çekilişi millipiyangoonline sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebilir.


ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Kedi Köyü' engelli, hamile ve yavru kedilerin yuvası oldu
YAŞAM 'Kedi Köyü' engelli, hamile ve yavru kedilerin yuvası ...
Günlük burç yorumları: 9 Ağustos 2022 Salı
YAŞAM Günlük burç yorumları
Aşure tarifi ve malzemeleri: aşure nasıl yapılır, aşurenin içine hangi malzemeler konur? En güzel ve kolay aşure yapımı ile adım adım aşure tarifi
YAŞAM En kolay ve güzel Aşure tarifi!
Tarladaki yorgunluğunu kağıt katlama sanatıyla atıyor
YAŞAM Ona "kağıtlara hayat veren adam" diyorlar
Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
YAŞAM Caretta caretta yavruları denizle buluştu
Son dakika: On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Ağustos 2022 On Numara sonucu sorgulama ekranı linki
YAŞAM On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Ağustos 2022 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı linki
YAŞAM Sayısal Loto sonuçları açıklandı
Gordion Antik Kenti'nin isminin geçtiği ilk yazıt bulundu
YAŞAM Gordion Antik Kenti'nin isminin geçtiği ilk yazıt ...
Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su aktı
YAŞAM Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su aktı
Alageyikler yavrularıyla doğal ortamlarında görüntülendi
YAŞAM Görevliler koku bile sürmüyor! Doğal ortamlarında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.