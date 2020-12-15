"Milli Piyango haram mı" tartışması 0:00 / 0:00

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini konulardaki karar ve danışma organı Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre Milli Piyango ve şans oyunları haram.

Her yeni yıl yaklaşırken merak edilen konulardan biri de Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi ve bu ikramiyenin kime çıkacağı oluyor. Ancak bununla birlikte Milli Piyango bileti almanın haram olup olmadığı da tartışılıyor.

Bu yılki tartışmanın fitilini Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Cem Toker ateşledi. Toker, bir partilinin “Milli Piyango bileti almak haram mıdır” sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıtı Twitter'dan paylaştı. Toker'in aktardığı yanıta göre Din İşleri Yüksek Kurulu, "Piyango bileti almak haram mıdır" sorusuna şu yanıtı verdi:

"KUMARDIR, HARAMDIR"

"Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları, kumar kapsamında değerlendirilip haram kılımmıştı. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre, şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile bu tür oyunların zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru'r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194) Buna göre; Milli Piyangı bileti ve çıkan ikramiyeyi almak haramdır."

KURUL SORULARA AÇIK

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sıkça sorulan sorulan sorulara verdiği yanıtlara ulaşılabiliyor. Farklı bir soru sorulmak istendiğinde de üye olmak ya da e-devlet şifresi ile siteye girmek gerekiyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde piyango araması yapıldığında "Yarışmalarda elde edilecek ödülleri almak caiz midir?" sorusu çıkıyor. Bu sorunun yanıtı da kurulun sitesinde şöyle yer alıyor:

"KUMAR KAPSAMINDA"

"İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır.

Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir (Kâsânî, Bedâî’, VI, 206; el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 400).

Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek vb. ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür."