80 milyon liralık hayal için Milli Piyango biletleri alındı. Yılbaşına özel yapılan “Yılbaşı Milli Piyango çekilişi” için heyecan dorukta. Her sene büyük ikramiye için 31 Aralık gecesi çekiliş heyecanı yaşanıyor. Milli Piyango Sonuçları 2019 belli olduğu anda anlık olarak sitemizde olacak. Bu sene büyük ikramiye tutarı 80 milyon lira oldu.

Büyük ikramiye haricinde ise 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Bu sene Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ödenecek tutarı ise dudak uçuklattı. Tam 436 milyon 540 bin lira ödeme yapılacak.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

Milli Piyango Bilet Fiyatları Ne Kadar 2019?

TAM BİLET: 80 TL

YARIM BİLET: 40 TL

ÇEYREK BİLET: 20 TL

Milli Piyango Çekilişi Saat Kaçta Başlar?

Yılbaşı Milli Piyango çekilişi 2018 yılında saat 20.00’da başlamıştı. 2019 yılında da Milli Piyango Çekilişi saat 19.00 – 20.00 arası çekilmeye başlanması tahmin ediliyor. Çekilişler idare tarafından noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Ayrıca basına açık bir şekilde çekiliş yapılıyor.

Milli Piyango Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Milli Piyango Sonuçları www.mpi.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebiliyor. Yılbaşı özel Milli Piyango sonuçları 2019 ise büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar ve amorti rakamları çekilişten hemen sonra basına açıklanıyor. Sayfamız üzerinden sonuçları hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Milli Piyango çekilişinin tüm listesini ise çekilişten 1-2 saat sonra sorgulayabilirsiniz.

Milli Piyango Bileti Nasıl Sorgulanır?

Eğer bilet numaranıza göre sorgulamak istiyorsanız yapmanız gereken http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php adresini ziyaret edip karşınıza çıkan bilet sorgulama sayfasında “Çekiliş Tarihi” seçip ardından alt kutudaki “Bilet Numarası” alanına almış olduğunuz biletin numarasını girip sorgulama yapabilirsiniz. Bu sorgulama ile size ne kadar ikramiye çıkmış öğrenebilirsiniz. Tabii ikramiye çıkmamış da olabilir…

Telefondan Milli Piyango Nasıl Sorgulanır?

Telefondan (mobil) Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulamak oldukça basittir. Yukarıda yazılan yöntemlerle rahatlıkla sorgulayabilirsiniz. Ayrıca sayfamız üzerinden de sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Çıkan İkramiye Nereden Alınır?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir. Milli Piyango’nun Genel Müdürlüğü Ankara’dadır.

Milli Piyango Genel Müdürlük Adresi:

Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No : 1 06520 Balgat / ANKARA

Tel : 0 (312) 286 93 06 (PBX) Faks : 0 (312) 286 97 88