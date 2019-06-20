19 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer aldı. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. İşte 19 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 19 HAZİRAN
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 19 Haziran Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklandı.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 19 HAZİRAN 2019
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe:SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ
477001 492256 501399 537327
20895 22954 30558 32288 36084 43536
63402 68771 69388 72218 76078 88000
92673 93232
4383 4776 4995 5027 5480 6794
7313 7900 8548
624 768 799 957
79 89
132540 133540 134040 134140 134240 134340
134440 134500 134510 134520 134530 134541
134542 134543 134544 134545 134546 134547
134548 134549 134550 134560 134570 134580
134590 134640 134740 134840 134940 135540
136540 137540 138540 139540 144540 154540
164540 174540 184540 194540 234540 334540
434540 534540
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