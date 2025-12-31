Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı ne kadar?
Gözler Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişine çevrildi. 2026 yılbaşı çekilişi ile şansını denemek isteyen kişiler özellikle tam bilet fiyatını ve büyük ikramiyenin tutarını merak ediyor. Bilet satışlarının hız kazanmasıyla birlikte "Milli Piyango yılbaşı tam bilet ne kadar?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı...
Yeni yıl ile Milli Piyango yılbaşı çekilişi yine gündemin üst sıralarında yer alıyor. Büyük ikramiyenin hayalini kuran milyonlarca kişi, çekilişe katılmadan önce bilet ücretlerini ve ikramiye ayrıntılarını sorguluyor. Tam bilet fiyatlarına yönelik yoğun ilgi sürerken, "2026 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi kaç TL?" sorusu da merak edilen konuların başında geliyor. Detaylar haberimizde...
BÜYÜK İKRAMİYE AÇIKLANDI
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde;
Çeyrek bilet: 200 TL
Yarım bilet: 400 TL
Tam bilet: 800 TL