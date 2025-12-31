Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango tam bilet ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı: MP yılbaşı çekilişi tam bilet kaç TL?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı ne kadar?

        Gözler Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişine çevrildi. 2026 yılbaşı çekilişi ile şansını denemek isteyen kişiler özellikle tam bilet fiyatını ve büyük ikramiyenin tutarını merak ediyor. Bilet satışlarının hız kazanmasıyla birlikte "Milli Piyango yılbaşı tam bilet ne kadar?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 08:25 Güncelleme: 31.12.2025 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni yıl ile Milli Piyango yılbaşı çekilişi yine gündemin üst sıralarında yer alıyor. Büyük ikramiyenin hayalini kuran milyonlarca kişi, çekilişe katılmadan önce bilet ücretlerini ve ikramiye ayrıntılarını sorguluyor. Tam bilet fiyatlarına yönelik yoğun ilgi sürerken, "2026 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi kaç TL?" sorusu da merak edilen konuların başında geliyor. Detaylar haberimizde...

        2

        BÜYÜK İKRAMİYE AÇIKLANDI

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde;

        Çeyrek bilet: 200 TL

        Yarım bilet: 400 TL

        Tam bilet: 800 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Uçak seferleri iptal edildi
        Uçak seferleri iptal edildi
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?