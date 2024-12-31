MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milyonların büyük bir heyecan ve umutla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin 600 milyon TL, toplam ikramiye tutarının ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olduğu çekiliş, 31 Aralık Salı günü saat 18:30'da başlayacak.

Çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının belli olmasıyla çekiliş son bulacak.

Çekiliş Milli Piyango TV ve "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.