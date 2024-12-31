2025 Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor, saat kaçta?
Milli Piyango yılbaşı biletleri 9 Kasım itibarıyla satışa çıktı. Bilet fiyatları ise tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL olarak belirlendi. Öte yandan bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Milyoner olma şansını denemek isteyen ancak henüz bilet alamayanlar yılbaşı bileti son satış tarihi ve saati için araştırmalara başladı. Peki, 2025 Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor, saat kaçta? Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? İşte detaylar…
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. 600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini bulacağı çekilişte, bu yıl toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet fiyatı 150 TL olarak açıklanırken biletler 9 Kasım itibarıyla satışa sunulmuştu. Henüz bilet almayan kişiler "Milli Piyango 2025 yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta bitiyor, kaça kadar satılıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı bileti son satış tarihi ve saati...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, BİLETLER SAAT KAÇA KADAR SATILIYOR?
Milli Piyango yılbaşı biletleri, 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milyonların büyük bir heyecan ve umutla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin 600 milyon TL, toplam ikramiye tutarının ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olduğu çekiliş, 31 Aralık Salı günü saat 18:30'da başlayacak.
Çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının belli olmasıyla çekiliş son bulacak.
Çekiliş Milli Piyango TV ve "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2024 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden takip edebilecek.
MİLLİ PİYANYO YILBAŞI BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango yılbaşı biletleri Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden satın alınabilecek.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL olarak belirlendi.