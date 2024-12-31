Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu yıl 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak. Yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından 600 milyon liralık büyük ödülün sahibi belli olacak. Toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'nin dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişi öncesinde çeyrek bilet fiyatı merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı ne kadar?" İşte 2025 Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı...
Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları, yeni yıla milyoner olarak girme umuduyla bilet almak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerde ve Milli Piyango Online’da 9 Kasım 2024 itibarı ile satışa sunuldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek bilet fiyatı...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?
Çeyrek bilet: 150 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.
Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.
Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?
Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.
Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.