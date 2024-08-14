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        Haberler Gündem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar

        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 20:10 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:53
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        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a açıklamalarda bulundu.

        Bakan Güler'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

        Gerçekten Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak şu anda en yoğun uğraştığımız faaliyet terörle mücadelemiz. Çünkü ülkemizi bu 40 yıllık bu beladan kurtarmak için milletimizi çok yoğun şekilde çalışıyoruz. yakın coğrafyamız olmak üzere pek çok bölgede ciddi hassas gelişmelerin yaşandığı dönemde artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak hak ve menfaatlerimizi korumak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde azim ve gayretle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

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        Böylesine hassas süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli ve Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz istiklal harbimizden bu yana kadar en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faliyetleri icraa ediyoruz. Tabi ki 40 yıldır yakın coğrafyamızda PKK terör örgütü ülkemizin başına bela edilmiş örgüttür. Dünyada çeşitli kaynaklar ülkeler tarafından besleniyor destekleniyor. Ve hala bu faaliyetleri devam ediyor. Ama biz inanıyoruz ki kim arkasında durursa dursun hepsiyle beraber bunları tarihi sayfalara gömeceğiz. Terörle mücadelemiz uzun bir süreçten geliyor.

        Çok yoğun bir faaliyetle 1 yıl içerisinde tane komando tugayı kurduk. Ve bunlarla artık kapsamlı operasyonlara başladık.

        Çok yoğun bir faaliyetle 1 yıl içerisinde tane komando tugayı kurduk. Ve bunlarla artık kapsamlı operasyonlara başladık. Gidiyoruz ve kalıyoruz. oradaki üst bölgelerimizle yaklaşık 7-8 senedir o üst bölgerimizde birliklerimiz kahramanca çatışmalara devam ediyor. Terör örgütünü tamamen çaresiz vir vaziyete dönüştürdük.

        Nereye gitse nereye girse karşısında bizi buluyor. Konseptin değişmesi aslında her şeyi değiştirdi. Etkin mücadele devam ediyor. Biz geri dönmüyoruz, örgüt bulunduğu yeri terk etmek zorunda kalıyor. Tabi nereye giderse peşinden gitmeye devam ediyoruz.

        PENÇE-KİLİT OPERASYONLARI

        Bütün amacımız kilidi kapatmak. Çünkü artık terör örgütü hazır kilidin kapanmasına hazır aşamalara getirdik. Kuzey Irak bölgesinde 2017 yılında operasyonlara başladığımız zaman bunu en sonraki Zap bölgesi buranın hayati. Örgütünde bütün yatırımlarını yaptığı, yıllarca kimsenin oraya giremeyeceğini düşünerek 3 katlı 2 katlı mağaralar her tarafa kazdığı bölge burası. Yaklaşık 30 küsür senedir orada yaşıyor. Biz bir stratejiyle bu bölgeyi en sona bıraktık. Örgüt bunu anlıyor ama anlamamazlıktan geliyor. En sonunda Pençe-Kilit Operasyonu'yla Zap'a girdik. Hakikatten zor bir bölge. Türk mehmetçiğinin kahramanlıklarıyla bu güne kadar getirdik.

        Hava Kuvvetlerimizin büyük başarısı söz konusu. Orada olan generalinden en ufacık komandosuna kadar bütün personel 7-24 çok büyük gayretle bu faaliyeti bugün bulunduğumuz duruma getirdi.

        Bizim burada esas vurgulamaya çalıştığımız örgütün, bizim yaptığımız operasyonlarda sahanın gerektirdiği alışılmadık ve ön görülemez özgü. Terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempoda yapıyoruz operasyonlarımızı. Ne olduğunu anladığı zaman iş bitmiş oluyor. Öyle bir duruma getirdik ki şimdi, bunu çok net ifade edebilirim o terör örgütünün başında olduğunu düşünenlerin yapabileceği tek bir hareket tarzı var. Gelecekler ve Türk adaletine teslim olacaklar.

        Özellikle bu yıl çok sayıda teröristin örgütten kaçtığını görüyoruz. Hepsi kaderleriyle başbaşa kalmış durumdalar. Biz gelin ailelerinize kavuşun diyoruz. Türk askeri teslim olan kimseye el kaldırmamıştır.

        Ayrıntılar geliyor...

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