Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor! Başvurular nasıl ve nereden yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere alım yapıyor. Başvuru şartları arasında ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak yer aldı. Peki Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvurular personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacak. İşte MSB personel alımı başvuru tarihi, şartları gibi detaylar
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
a) Başvurular, 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında [url]https://personeltemin.msb.gov.tr[/url] adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b) Adaylar başvuru şartlarında istenen; ustalık-kalfalık belgesi, sertifika avukatlık ruhsatı, güvenlik görevlisi kimlik kartı, mesleki yeterlilik belgesi, kurs belgesini ve ortaöğretim mezunu olma şartı aranan ünvanlara başvuru yapan adaylar ise alan ve dal belirten diplomalarını “Diğer Bilgi/Belgeler” ekranından ilgili Diğer Bilgi/Belge Ekle butonuna tıklayarak yükleyeceklerdir. Ehliyet bilgisi bulunmayan adaylar ehliyet belgesini ise Ehliyet Bilgi Ekle butonunu kullanarak yükleyecektir.
c) Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil sınavı sonuçlarını, Sınav Bilgileri ekranından, Sınav Bilgisi Ekle butonunu kullanarak sınav notu bölümüne YDS eş değerlilik puanını yazacak ve Dosya Seç bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir.
ç) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girmesi/yüklemesi gerekmektedir.
d) Adaylar belgelerin tam ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna tıklayarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen ya da okunaksız veya eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
e) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; Sosyal Güvenlik Kurumundan tabi olduğu kanunu gösterir belgeyi “Şehit/Gazi Yakını Bilgileri” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır.
f) Adaylar başvurularını “Tercih Yap” ekranından ilgili alımı tıklayarak tamamlayacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak kayıtlı tercihini kontrol edebilecektir.
g) Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler.
MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.