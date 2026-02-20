Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Milli Savunma Üniversitesi MSÜ ne zaman? 2026 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

        Milli Savunma Üniversitesi MSÜ ne zaman? 2026 MSÜ sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

        Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci alımı için düzenlenen sınavın saati ve ne kadar süreceği merak ediliyor. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor. Peki MSÜ ne zaman? İşte 2026 MSÜ sınav detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 17:22 Güncelleme: 21.02.2026 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖSYM tarafından yapılan MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavıyla ilgili detaylar adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sınav giriş belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava giremeyecek. Peki MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? MSÜ sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru olacak?

        2

        MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

        1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

        3

        MSÜ NE ZAMAN?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ), 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Kupada finalin adı belli oldu!
        Kupada finalin adı belli oldu!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası