ÖSYM tarafından yapılan MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavıyla ilgili detaylar adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sınav giriş belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava giremeyecek. Peki MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? MSÜ sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru olacak?