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        Haberler Spor Diğer Atletizm Milli sporcu Özkan Baltacı'dan altın madalya - Diğer Haberleri

        Milli sporcu Özkan Baltacı'dan altın madalya

        İspanya'daki organizasyonda Özkan Baltacı çekiç atmada birinci olurken Halil Yılmazer ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 01:02 Güncelleme: 18.05.2024 - 01:02
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        Milli sporcu Özkan Baltacı'dan altın madalya
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        İspanya'daki organizasyonda milli sporculardan Özkan Baltacı altın, Halil Yılmazer ise bronz madalya kazandı.

        Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Andujar şehrinde gerçekleştirilen Meeting Jaen Paraiso Interior Yarışması'nda piste çıkan milli sporcu Özkan Baltacı, çekiç atmada 74,20 metrelik derecesiyle birinci oldu.

        Organizasyonda milli sporculardan Halil Yılmazer ise 72,53 metrelik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

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