A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü. Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü. Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.

TARİHİMİZİN EN İYİ BAŞLANGICINI YAPMIŞTIK!

Elemelerdeki ilk iki maçını kazanan A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde büyük moral depolamış ve tarihimizin en iyi başlangıcına imza atmıştı. Şenol Güneş yönetimindeki Ay-yıldızlılar 2022 Dünya Kupası için gruptan çıkma yolunda en zorlu rakipleri olarak gösterilen Hollanda'yı İstanbul'da 4-2 ve Norveç'i de İspanya'da oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etmişti.

1950'den bu yana katılmak için mücadele ettiği Dünya Kupası'na tarihinde yalnızca iki kez, 1954 ve 2002'de, yer alabilen ay-yıldızlı ekip eleme maçlarına da iyi başlayamıyordu. Milli takım daha önce Dünya Kupası grup eleme maçlarına yalnızca 4 farklı dönemde, bir galibiyetle başlayabilmişti.

Türkiye, 1962 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında Norveç'i deplasmanda 1-0, 1978 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk karşılaşmasında Malta'yı sahasında 4-0, 2002 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında Moldova'yı İstanbul'da 2-0 ve 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-0 yenerek, 3 puanla başlayabilmişti.

EYLÜL AYINDA KAYIPLAR YAŞADIK

İki galibiyetin ardından Letonya ile Türkiye'de 2-1 öne geçtiğimiz maçta 3-3 berabere kalan Milli Takımımız Eylül 2021'deki üç maçından ise sadece 4 puan çıkarabildi. Karadağ'la son dakika golüyle 2-2 berabere kalan ay-yıldızlılar, Cebelitarık'ı da ikinci yarıda bulduğu gollerle devirebildi. Hollanda deplasmanında ise hezimeti yaşadı: 6-1.

Şenol Güneş'le yollar ayrılırken göreve gelen Stefan Kuntz'la ilk maçta eksik bir kadroyla İstanbul'a gelen Norveç'e diş geçiremedik ve rakibe avantajı kaptırdık.

2016'YA SON DAKİKA GOLÜYLE GİTMİŞTİK

Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için yine bir rakibinin puan kayıplarını beklemek durumunda. Elemelere ikide sıfırla başlayan ay-yıldızlılar, son üç maç kala işini mucizelere bırakmıştı. Önce Hollanda'yı 3-0 sonra da Çekya'yı 2-0 yenen Milli Takım son maçta İzlanda'yı da devirmeliydi. 10 kişi kaldığımız maçta 89. dakikada Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 öne geçen ay-yıldızlılara bileti getiren gol ise Islambek Kuat'tan gelmişti. Letonya karşısında Kazakistan'ı 1-0 öne geçiren Kuat, ülkesini grup beşincisi yaparken Türkiye'nin de en iyi üçüncü olmasını sağlamıştı.

EURO 2008 BİLETİ SON İKİ MAÇTA GELMİŞTİ

Milli Takımımız EURO 2008 biletini de son iki maçta almıştı. Dörtte dörtle başladığımız elemelerde sonraki altı maçta sadece 6 puan çıkarabilen ay-yıldızlılar, Norveç'i de deplasmanda yenmeliydi. İki maç kala ikide iki yapan Ay-yıldızlılar, puanını 24'e yükseltirken Norveç 23 puanda kaldı ve 2008 bileti bizim oldu.

2006 DÜNYA KUPASI KIL PAYI KAÇTI!

2006 Dünya Kupası'na katılabilme yolunda grubunu ikinci sırada tamamlayan Milli Takımımız, bileti alabilmek için İsviçre ile karşılaştı. Play-off ilk mücadelesinde rakibine 2-0 yenilen ay-yıldızlılar rakibini İstanbul'da 3 farklı mağlup etmeliydi ancak maça da 1-0 yenik başladı. 2. dakikada İsviçre 1-0 öne geçerken ay-yıldızlılar sahadan 4-2 mağlup ayrılsa da İsviçre Dünya Kupası biletini alan taraf oldu.

2012 YİNE PLAY-OFF'LARDA

Milli Takımımız EURO 2012 biletini de play-off'ta kaptırdı. Elemelerde Almanya, Belçika ve Avusturya ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar 5 galibiyetle 17 puan topladı ve ikinci sırada yer alarak Hırvatistan ile eşleşti. EURO 2008'de elediğimiz Hırvatistan bu kez rövanşı aldı ve toplamda 3-0'lık üstünlükle EURO 2012 biletini alan taraf oldu.

GÜNEY KORE VE JAPONYA'YA SON MAÇLARDA GİTTİK

Milli Takımımız 2002 Dünya Kupası'na da play-off maçlarıyla katılmaya hak kazandı. Elemelerde grubunu 21 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar play-off'larda ise Avusturya'yı içeride ve dışarıda yenerek Güney Kore biletini kaptı.

EURO 2000'DE DEPLASMAN KURALI YARDIMCI OLDU

EURO 2000 Elemeleri'nde ikinci olan Milli Takımımız, play-off'ta İrlanda Cumhuriyeti'yle eşleşti. Teknik direktörü Mustafa Denizli'nin 'İçimizdeki İrlandalılar' demecinin tarihe geçtiği eşleşmede EURO 2000 bileti de deplasman kuralıyla geldi.

EURO 2020 HARİÇ RAHAT ELEME YOK!

A Milli Takımımız, 23 puanla bitime bir maç kala garantilediğimiz EURO 2020 hariç rahat bir eleme dönemi geçiremedi. Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri'nde sadece İzlanda'ya yenilmiş ve tarihinin en iyi performansıyla EURO 2020 biletini kapmıştı.