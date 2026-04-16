        Milli yas ilan edildi mi, edilecek mi? Milli yas nedir? Milli (Ulusal) yas ne anlama gelir?

        Milli yas ilan edildi mi? Milli yas nedir? Milli yas ne anlama gelir?

        Son günlerde Türkiye gündemini derinden etkileyen gelişmelerin ardından "Milli yas ilan edildi mi?" sorusu kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yerini aldı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar ve farklı kaynaklardan gelen bilgiler, vatandaşları resmi açıklamalara yönlendirirken, gözler yetkili kurumlardan yapılacak duyurulara çevrildi. Peki, Milli yas ilan edildi mi? Milli yas nedir? Milli yas ne anlama gelir? İşte bilgiler...

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 12:02 Güncelleme:
        1

        Toplumu derinden sarsan olayların ardından “Milli yas nedir, ne anlama gelir?” sorusu yeniden gündeme taşındı. Devletin, büyük felaketler veya ulusal çapta üzüntü yaratan gelişmeler karşısında aldığı sembolik bir karar olan milli yas, bayrakların yarıya indirilmesi ve resmi etkinliklerin durdurulması gibi uygulamaları beraberinde getiriyor. Türkiye’de milli yas ilan edilip edilmediği merak edilirken, bu kavramın kapsamı ve uygulanma şekli de vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        MİLLİ (ULUSAL) YAS NEDİR?

        Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.

        3

        Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir. Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.

        4

        MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen haberler sonrası tüm Türkiye yasa boğulurken, vatandaşlar "Milli yas ilan edildi mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi. Resmi açıklama yapılması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyaca ünlü 'Grease' İstanbul'da

        1950'lerin Rydell High ruhunu yeniden canlandıran Grease müzikali Zorlu PSM'de sahnelenmeye başladı. Enerjik koreografileri ve kült şarkılarıyla öne çıkan prodüksiyonun başrol oyuncuları Ellie Stevens ve Christopher Foley ile koreografı Matt Wesley, Habertürk.com'a Grease'i anlattı

        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
