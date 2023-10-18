Milli yas nedir, ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? Milli yas ilan edilince ne olur?
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir tepki toplayan Gazze'de bir hastanenin bombalanmasıyla ilgili Türkiye, önemli bir son dakika kararı aldı. Onlarca Filistinli'nin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 3 günlük milli yas kararı alındığını açıkladı. İşte, milli yas nedir, ne anlama geliyor ve ne zaman başlıyor sorularının yanıtları...
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze’deki bir hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerle ilgili olarak 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini açıkladı. Zengin, “Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek.” dedi. İşte, söz konusu açıklama sonrası milli yas ile ilgili bilinmesi gerekenler...
MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?
Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.
Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.
Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.
MİLLİ YASTA BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?
Milli yas günlerinde bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaşlarına kadar uzanmaktadır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asıyordu. Bunu yapabilmek için de kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.
10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm günü olduğundan yurdumuzda bayraklar yarıya indirilir. Bunun yanı sıra, ülkemizde en son maden ocaklarında meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden maden işçileri için Milli Yas ilan edilmiş ve bayraklar yarıya indirilmiştir. Bu duruma birçok ülke de katılarak bayraklarını yarıya indirerek Milli Yas İlan etmişlerdir.
MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?
Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına milli yas süresince ara verilir. Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilmeye devam edilir.
EN SON 6 ŞUBAT'TA İLAN EDİLMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.