Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finale kalamadı
Milli sporcu Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre sırtüstünde elemeleri geçemeyerek yarı final şansını kaçırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede 100 metre sırtüstünde mücadele veren milli sporcu Berke Saka, yarı final fırsatını kaçırdı.
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre sırtüstü yüzme elemeleri yapıldı.
Milli yüzücü Berke Saka, 55.85'lik derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 40'ıncı basamakta yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.
Berke Saka, 200 metre bireysel karışıkta olimpiyat mücadelesini sürdürecek.