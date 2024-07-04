Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, dünya ve Avrupa gençler rekorlarını kırarak şampiyon oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest finalinde 14:41.89’luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.

İki hafta önce Su Sporları Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Fenerbahçe sporcusu ve milli yüzücü Kuzey Tunçelli, başarılarına bir yenisi daha ekledi ve ikinci kez rekorlar kırarak Gençler Avrupa Şampiyonu oldu. Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest finalinde suya giren milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14:41.89’luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve Dünya Gençler, Avrupa Gençler ve Türkiye rekorlarını kırarak ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.