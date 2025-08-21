Millie Bobby Brown, evlat edinerek anne oldu

'Stranger Things' dizisiyle dünya çapında üne kavuşan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Jake Bongiovi ile evlat edindikleri bir kız bebekle ailelerini üç kişiye çıkardıklarını açıkladı.

Çift, bu haberi Instagram hesaplarından paylaştıkları bir mesajla hayranlarına iletti. Brown, gönderisinde; "Bu yaz, evlat edinme yoluyla tatlı kızımızı ailemize kattık. Anne-babalığın bu güzel yeni bölümüne huzur ve mahremiyet içinde başlamak için sabırsızlanıyoruz. Ve artık üç kişiyiz. Sevgiler, Millie ve Jake Bongiovi" sözleriyle son bulurken, minik bebeğin adı ise şimdilik gizli tutuldu.

Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock