Milyarder Selena Gomez'e 20 dolarlık bağış tepkisi

Ünlü yıldızı savunan hayranları da oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yanında nakit taşımadığı için korumasından para istedi, o da ancak 20 dolar verebildi demek ki" derken; bir başka hayranı, "Siz böyle bir evsize ne kadar verirdiniz?" diye sordu.