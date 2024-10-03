Milyarder statüsüne ulaşan Selena Gomez, serveti hakkında ilk kez konuştu

Verdiği röportajda sözlerine; "Gerçekten çok müteşekkirim" diye başlayan Selana Gomez; "Kişisel olarak para hakkında konuşmanın rahatsız edici olduğunu düşünüyorum ama gerçekten ürünleri satın alan insanlara güven vermek istiyorum" dedi.

Selena Gomez; “Bu hayalimi gerçekleştiren onlar oldu. Bu yüzden gerçekten çok onur duydum ve çok mutluyum" diye ekledi.