Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Milyonlar bu pengueni konuşuyor! Sosyal medyanın yeni ikonu "Nihilist Penguen" neden sürüsünden ayrıldı?

        Milyonlar bu pengueni konuşuyor! Sosyal medyanın yeni ikonu "Nihilist Penguen" neden sürüsünden ayrıldı?

        Ekran kaydı alınıp milyonlarca kez paylaşılan o kısa video, aslında doğanın en trajik anlarından birini belgeliyor. Sürüsünün tam aksi yönüne, buzulların derinliklerine doğru tek başına ilerleyen penguen, modern insanın "tükenmişlik" hissiyle birleşince ortaya küresel bir viral fenomen çıktı. Haberimizin devamında bu yalnız yolculuğun perde arkasını inceledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 08:00 Güncelleme: 28.01.2026 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sosyal medyada "benim ruh halim" notuyla paylaşılan o meşhur penguen videosu, aslında göründüğünden çok daha derin bir anlam taşıyor. Bilim dünyasının on yıllardır çözmeye çalıştığı bu yön kaybı ve yalnızlaşma durumu, Antarktika'nın dondurucu sessizliğinde nasıl bir trajediye dönüşüyor? Sizin için derledik...

        2

        DİJİTAL DÜNYAYI SARSAN O GÖRÜNTÜ

        Milyonlarca kişi tarafından paylaşılan ve kısa sürede bir "meme" haline gelen görüntülerde, bir Adélie pengueninin kararlı adımlarla sürüsünden ayrıldığı görülüyor.

        3

        Bu durum, internet dünyasında "nihilist penguen" olarak markalanmış durumda. Ancak bu video sadece eğlenceli bir içerik değil, doğanın en sert yasalarından birinin dışavurumu olarak karşımıza çıkıyor.

        4

        BELGESELCİLERİN BİLE ANLAMLANDIRAMADIĞI ANLAR

        Görüntülerin kökeni aslında ünlü yönetmen Werner Herzog’un "Antarktika'da Karşılaşmalar" belgeseline dayanıyor.

        5

        Herzog, kamerasını denize değil, kıtanın iç kısımlarına yönelen o tek penguene çevirdiğinde, belgesel ekibi bile ne yapacağını şaşırmıştı. Penguen, ne yemek ne de eş arıyordu; o sadece uçsuz bucaksız beyazlığa doğru yürüyordu.

        6

        ÖLÜM YÜRÜYÜŞÜ: GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ROTA

        Bilimsel olarak "ölüm yürüyüşü" olarak adlandırılan bu olayda, hayvanın navigasyon sistemi geri dönülemez bir şekilde hasar alıyor. Penguen, buzulların derinliklerine, yani kesin ölüme doğru kilometrelerce yol katediyor. Bu süreçte ne açlık ne de yorgunluk onu durdurabiliyor; canlı, adeta bir trans halinde sona doğru ilerliyor.

        7

        BİYOLOJİK BİR NAVİGASYON HATASI MI?

        Uzmanlara göre bu durum, beyindeki yön bulma merkezinde meydana gelen biyolojik bir arıza. Bazı araştırmacılar bunu "disoryantasyon" olarak tanımlıyor.

        8

        Ancak bu penguenlerin sanki bir hedefi varmışçasına, hiç duraksamadan ve kararlı bir şekilde yürümeleri, olayın sadece basit bir "şaşırma" olmadığını düşündürüyor.

        9

        KURTARMA ÇABALARI NEDEN SONUÇSUZ KALIYOR?

        En acı verici olan ise bu canlıları kurtarmanın neredeyse imkansız olması. Belgesel çekimleri sırasında pengueni tutup sürüsüne geri bırakan uzmanlar, hayvanın kısa bir süre bekleyip tekrar aynı yanlış yöne dönerek yürümeye devam ettiğini gözlemledi. Doğa, rotasını kaybeden bu bireyi adeta sistemin dışına itiyor ve geri kabulu zorlaştırıyor.

        10

        NEDEN BU PENGUENDE KENDİLERİNİ BULUYORLAR?

        Peki, bir penguen neden dünyanın en çok konuşulan figürlerinden biri haline geldi? İnsanlar, modern hayatın karmaşasından kaçma isteğini ve toplumdan soyutlanma arzusunu bu penguende görüyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor