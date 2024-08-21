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        Haberler Gündem Güncel Mimar Sinan'ın "Avas Su Kemeri" kültürel havza oluyor | Son dakika haberleri

        Esenler Belediyesi, Mimar Sinan'ın "Avas Su Kemeri"ni kültürel havzaya dönüştürüyor

        Mimar Sinan'ın İstanbul'a su sağlamak amacıyla inşa ettiği Avas Su Kemeri'ni restore eden Esenler Belediyesi, şimdi de kemerin bulunduğu alanı, su müzesi ve çocuk köyü gibi yapılarla kültürel havzaya dönüştürüyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, tarihi su kemeri ve çevresine ilişkin hazırladıkları projeleri anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:55
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        "Mimar Sinan'ın Esenler'e mührü" olarak nitelenen ve kaynaklara göre Süleymaniye su yolunun bir parçası olan Avas Su Kemeri, 1559 öncesinde tamamlandı.

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        Yılanlı Kemer, Kara Kemer gibi isimlerle de anılan ve tarihi haritalarda 12 kemerli çizilen yapı, Mimar Sinan'ın diğer su kemerleriyle benzerlikler taşıyor.

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        Osmanlı döneminde birkaç kez tamir geçiren ancak zamanla bakımsız bırakılan kemerin çevresinde 1970'lerden sonra birçok bina inşa edildi.

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        Esenler Belediyesi tarafından 2009'da restorasyon çalışmaları başlatılan kemer yeniden ihya edildi.

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        Tarihi su kemeri ve çevresine ilişkin hazırladıkları projeleri anlatan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçmişte lojistik merkezi olarak kullanılan bölgenin Osmanlı döneminde önemli su yollarından biri haline geldiğini belirtti.

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        Başkan Tevfik Göksu, 2009'da görevi devralmasıyla birlikte metruk halde bulunan kemerin restorasyon sürecini başlattıklarını anlatarak, "Çalışmalar sonunda kemeri ortaya çıkardık. Bu kemere bitişik ve etrafında olan 100 konut vardı. O binaları kaldırdık, hepsini Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanına taşıttık ve orayı boşalttık. Şu anda oradan çıkan insanlar kendi güvenli konutlarında oturuyorlar" diye konuştu.

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        Göksu, kemeri restore ettikten sonra tarihsel ve kültürel yapıyı göz önünde bulundurarak alanı değerlendirmek için harekete geçtiklerini ifade etti.

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        Hazırladıkları projeleri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunduklarını belirten Göksu, projelerin onaylanmasının ardından hemen çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

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        Toplam proje alanının 50 bin metrekare olduğunu bildiren Göksu, kemer vadisinin müze, çocuk köyü, okuma alanı ve cami ile birlikte kültürel bir havza haline dönüşeceğini kaydetti.

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        Esenler'de suyun İstanbul'un değişik yerlerine hangi ölçekle verileceğini belirleyen su terazilerinin de bulunduğunu dile getiren Göksu, şu bilgileri verdi: "Öncelikle burada bir su müzesi inşa edeceğiz. Müzenin yanı sıra çocuk köyü yapacağız. Su, çocuk, tarih, kültür buluşmasıyla hem su kemerinin bize kalan tarihi mirasını hatırlamak ve hatırlatmak hem de bu su ruhuna uygun projeyle burayı genişletiyoruz. Yani su kemeri su taşımıyor olsa da tarihi birikimi ile beraber kendi siluetini muhafaza etmiş olacak."

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        #yerel haberler
        #mimar sinan
        #Esenler Belediyesi
        #avas su kemeri
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