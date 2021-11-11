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Mimar Sinan'ın izinden giden öğrenciler taş ve mermer ocağında eğitim alıyor

Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda okuyan meslek liseli öğrenciler, taş ve mermer ocaklarında gördükleri stajda, okulda öğrendiklerini sahada tatbik etme imkanı buluyor

Mimar Sinan'ın izinden giden öğrenciler taş ve mermer ocağında eğitim alıyor - HABERLER
Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda, onun izinden gidiyorlar
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AA

Dünyaca ünlü mimarın dünyaya geldiği Ağırnas Mahallesi'ndeki Ağırnas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaptıkları stajla taşa ve mermere şekil vererek ata mesleğinde ilerlemek istiyor.

Lisenin müdürü Rıfat Taş, okulda Makina ve Tasarım, İnşaat ve Bilişim Teknolojileri bölümleri bulunduğunu, mermer işleme alanında da eğitim verdiklerini söyledi. AA'nın haberine göre; Mermer işleme dalının dünya çapında üne sahip Mimar Sinan'a atfen açıldığını aktaran Taş, Ağırnas ve çevresinin taş işlemeciliği ile bilindiğine dikkati çekti.

Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda ocaklardan çıkarılan taşlara şekil verildiğini anlatan Taş, şöyle devam etti:

"180 öğrencimizden 15'i mermer işleme dalında eğitim alıyor. Öğrencilerimiz 2 gün okulda eğitim görüyor, diğer günlerde staja gidiyorlar. Taş ve mermer ocaklarında uygulamalı eğitim alıyor, staj görüyorlar. Buranın gençleri Mimar Sinan'ın izinden gidiyor. Zaten bölüm de o amaçla ve onun anısını canlandırmak için kuruldu. Mermer işleme dalı Kayseri'de tek. Türkiye'de de çok az sayıda var. Bu dalda eğitim gören öğrencilerin tamamının mezun olduktan sonra iş bulacaklarına eminim."

"İŞSİZ KALMA GİBİ BİR DURUMUMUZ YOK"

Öğrencilerden Teoman Olcay Tural da hemşehrileri Mimar Sinan'ın yolundan gitmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Babalarımız ve dedelerimiz de hep taş ustası." diyen Tural, taş ocaklarında işin tüm inceliklerini öğrenmeye çalıştıklarını vurguladı.

Tural, mezuniyetten sonra usta olmak istediğini belirterek, "İş bulamamak gibi bir kaygım yok. Buradan mezun olduktan sonra işimiz hazır. Nadir bir iş ve ekonomik şartları da iyi. Bizim işsiz kalma gibi bir durumumuz yok." dedi.

Yılmaz Erdal da "Biz gözümüzü taş ile açtık. Dedem de babam da taş ustasıydı. Burada da ustalarımız yardımcı oluyor. Taşın ölçüsü, eksiltmesi, silinmesi gibi birçok tekniği öğreniyoruz. Buradan çıktıktan sonra bu mesleği sürdüreceğim. Babamla beraber sırt sırta verip mesleğime sahip çıkacağım." diye konuştu.

Stajın yapıldığı mermer ocağının işletme şefi İbrahim Arslan ise gelen öğrencilerin kendileri için çok önemli olduğunu, eleman sıkıntısı yaşanan sektörde yeni elemanların bu şekilde kolay yolla yetiştiğini dile getirdi.

Arslan, öğrencilerin usta dikkatiyle işlerini yaptıklarını ve başarılı olduklarını sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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