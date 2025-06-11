Minguzzi ailesine tehdit davası görüldü

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü anımsatılarak, Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin müşteki olarak yer aldığı belirtiliyor. Maktulün ölümünün ardından sanık Barış Ayata'nın bir sosyal medya hesabından müştekilere yönelik paylaşım yaparak, korku yarattığı vurgulanan iddianamede, müştekilere yönelik, hakaret ve tehdit içerikli mesajların sanık Çınar Diril tarafından satın alınan bir sosyal medya uygulaması üzerinden atıldığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Barış Ayata'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıldan 7 yıla, Çınar Diril'in ise "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.