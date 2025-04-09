Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!

"ADLİYEDE GEREKEN ÖNLEMLERİN ALINMASINI TALEP ETTİK" Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir. Konu ile ilgili yasal yollara başvurduklarını ifade eden Epözdemir, “Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Adliye çevresinde de gerekli önlemlerin alınmasını talep ettik. Sayın mahkeme tarafından da gerekli müzakereler yazıldı. Şimdi faillerin tespitine ilişkin olarak başsavcılık ve kollukça çalışma yürütülüyor” dedi.

"TEMEL BEKLENTİ FAİLLERİN EMSAL MAHİYETTE CEZALANDIRILMASIDIR" 15 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi.

"CEZA MİKTARINDA CİDDİ BİR İNDİRİM SÖZ KONUSU OLUYOR" Faillerin 18 yaşından küçük olmasının davayı ve verilecek kararı nasıl etkileyebileceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Epözdemir, “Normal koşullarda bu failler Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-e maddesince çocuğa karşı kasten öldürme suçu işlediklerinden, müşterek fail olarak ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat cinayetin işlendiği tarihte biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Dolayısıyla yaş küçüklüğü nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 31. Maddesinin uygulanması söz konusu olacak. Bu durumda da fiili işlediği sırada 15-18 yaş arasında olan faillerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesini öngörüyor. Ceza miktarında ciddi bir indirim söz konusu oluyor” diye konuştu.

"MÜCADELEMİZ EN AĞIR CEZAYI ALDIRMAK" Türk iç hukukuna göre hiçbir indirim uygulanmazsa faillerin alacağı en ağır cezanın 24 yıl hapis cezası olduğunu belirten Epözdemir, “Bizim de mücadelemiz her iki fail bakımından eylem üzerinde ortak hakimiyetin sağlandığı ve müşterek failliğin söz konusu olduğundan bahisli emsal mahiyette en ağır cezayı aldırmak” dedi.