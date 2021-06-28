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HaberlerGündem3. SayfaMİNİBÜS DEHŞETİ! Beykoz'da can pazarı: Sütçü kaçamadı
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Beykoz'da can pazarı! Kalabalığın arasına daldı: Sütçü kaçamadı

İstanbul Beykoz'da meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Kontrolden çıkan minibüs yokuş aşağı kayarak, yayalara ve süt satışı yapan aracın etrafında toplanan kalabalığa daldı. Araç daha sonra bir eve çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan süt satıcısı Serdar Aslan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

MİNİBÜS DEHŞETİ! Beykoz'da can pazarı: Sütçü kaçamadı
Beykoz'da can pazarı!
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İHA

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, kontrolden çıkıp yokuş aşağı kayan minibüsü kalabalığın arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gümüşsuyu Mahallesi, Mimar Sinan Sokak'ta akşamüstü sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün çalıştırmaya çalıştırdığı 34 TA 2347 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yokuş aşağıya kaymaya başladı. Sürücünün durduramadığı minibüs, süt yayalar ile satışı yapan Serdar Aslan ve arabasının başında toplanan vatandaşların arasına daldı.

Yokuş aşağıya kayan araç daha sonra bir eve çarparak durabildi. O sırada aracın başında toplanan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken süt satan Serdar Aslan ağır yaralandı. Çevredeki hastaneye kaldırılan Serdar Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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