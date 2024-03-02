Minibüslerde yeni dönem başlıyor: İstanbul Kart minibüslerde geçerli olacak!
İstanbullular için minibüs kullanımında yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul kart kullanım alanlarını geliştirmek yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Minibüslerde İstanbul Kart kullanımına yönelik proje pilot bölgede hayata geçirildi. işte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların toplu taşıma deneyimini daha da geliştirmek ve kullanımı kolaylaştırmak amacıyla minibüslerde yeni bir projenin başlangıcını yapıyor. Minibüslerde ve şehir genelinde İstanbul Kart kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan proje, pilot bölgede uygulanmaya başlandı. İşte, projenin ilerleyişi hakkında detaylar...
MİNİBÜSLERDE İSTANBUL KART DEVRİ BAŞLADI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada tam entegrasyon sağlamayı amaçlayan 'Ücret Entegrasyon Projesi'nin ilk adımını attı. Minibüslerde İstanbul Kart kullanımını hedefleyen projenin pilot bölgesi olarak Arnavutköy seçildi.
MİNBÜSLERDE AKTARMA İNDİRİMİ!
Proje sayesinde İstanbul'un en aktif kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan minibüslere büyük bir yenilik geliyor. Artık minibüs yolcuları da aktarma ve indirimli ücret avantajlarına sahip olacak.
İBB GENEL SEKTERETER YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sektreter Yardımcısı Gürkan Akgün konuya dair şu açıklamayı yaptı:
“Minibüslerde ücret entegrasyonunun sağlayan bu proje ile İstanbul ulaşımı için önemli bir dönüşümü başlatıyoruz. Kurduğumuz altyapı sistemini İstanbul’un genelinde kurgulayacağız. İBB olarak hem İstanbul halkına konforlu entegre bir ulaşım hizmeti vermek hem de ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Böylece toplu ulaşımda geçerli olan indirimli ve aktarmalı bilet avantajları minibüslerde de geçerli olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek. Arnavutköy başta olmak üzere tüm İstanbul için hayırlı olsun.”
İSTANBUL KART'IN GEÇERLİ OLACAĞI MİNİBÜS HATLARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden konuyla alakalı bilgileri paylaştı. Proje kapsamında ilk olarak 17+1 koltuk kapasiteli araçlar kullanılacak. Pilot bölge olan Arnavutköy'de projenin geçerli olduğu hatlar ise; ARN2, ARN3, ARN4, ARN5, ARN6, ARN7, ARN8 ARN9, ARN10 ve ARN1 olarak belirlendi.