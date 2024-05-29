Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 105-100 yendi, seriyi 3-1'e getirdi! - Basketbol Haberleri

        Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 105-100 yendi, seriyi 3-1'e getirdi!

        NBA Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 105-100 yenerek, seride durumu 3-1'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minnesota Timberwolves seriye tutundu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 105-100 yenerek, ilk galibiyetini aldığı seride durumu 3-1'e getirdi.

        NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Timberwolves, konuk olduğu Mavericks'i 5 sayı farkla mağlup etti.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards 29 sayı, Karl-Anthony Towns da 25 sayı kaydetti.

        Mavericks'te 28 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan Luka Doncic'in etkili performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        Bu eşleşmenin galibi, NBA finalinde Boston Celtics ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Zeliha'nın ölümünde serbest kalan sürücü tam kusurlu çıktı!
        Zeliha'nın ölümünde serbest kalan sürücü tam kusurlu çıktı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat