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Miraç Kandili'niz mübarek olsun! 2 Nisan 2019 Salı günü Miraç Kandili'ne özel en güzel mesajları sizler için bu sayfada derledik. Hem kısa hem resimli Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın. İşte en güzel Miraç Kandili mesajları ve sözleri