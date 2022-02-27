Mübarek Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Miraca yükselişini belirten bu kıymetli gece, dinimizde de oldukça mühim bir yer tutar. Kandil mesajı ve tebrik sözleri ile bu günün anlamı ve önemi yaşatılıyor. Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ailenize, sevdiklerinize ve tanıdıklarınıza Mirac gecesinin anlamı ve önemini hatırlatabilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2022

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EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

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