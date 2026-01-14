Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır?
Miraç Kandili namazı kılınışı, Recep Ayı'nın 27. gecesinde idrak edilecek bu mübarek kandil öncesinde Müslümanların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Miraç Kandili, İslam âleminde derin bir manevi anlam taşıyor. Bu özel gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler, Miraç Kandili namazının kaç rekat olduğu, nasıl kılındığı ve hangi duaların okunduğu konusunda Diyanet kaynaklarına yönelmiş durumda. İşte detaylar...
İslam dünyasında rahmet ve hikmet gecelerinden biri olarak kabul edilen Miraç Kandili, bu yıl 15 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Kandil gecesini namaz, dua ve zikirle geçirmek isteyenler, özellikle Miraç Kandili namazının kılınış şekli ve vakti hakkında bilgi arayışına girdi. Nafile ibadetlerin ön plana çıktığı bu mübarek gecede, halk arasında sıkça dile getirilen Miraç Kandili namazı da merak edilen ibadetler arasında bulunuyor. Manevi huzuru artırmak isteyen Müslümanlar, kandil namazına nasıl niyet edileceğini ve okunacak duaları öğrenmeye çalışıyor. İşte ayrıntılar..
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?
Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.
NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?
12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Miraç Kandili namazına şu şekilde niyet edilir:
"Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle."Allahü Ekber...