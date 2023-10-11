Miranda Kerr'i utandıran cinsellik sorusuna yanıt: Hiçbir şey için geç değil
Dördünce kez anne olmaya hazırlanan manken Miranda Kerr, katıldığı bir programda utanıp, kızarmasına sebep olan bir cinsellik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti
Oyuncu Orlando Bloom ile evliliğinden Flynn Christopher, iş insanı Evan Spiegel'dan da Hart ve Myles adında iki oğlu bulunan manken Miranda Kerr, şu sıralar dördüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.
Evan Spiegel ile mutlu bir evlilik sürdüren Miranda Kerr, konuk olduğu 'The Kyle And Jackie O Show'da samimi açıklamalarda bulundu.
"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"
Sunucu Kyle Sandilands, Miranda Kerr'e Victoria's Secret melek kanatlarını yatak odasında da takıp takmadığını sordu. Bu soru karşısında utanarak kızaran Miranda Kerr, şu cevabı verdi: Henüz denemedim... Ama hiçbir şey için geç değil. Büyükannem her zaman 'Biraz seksi olmalısın' derdi.
"ERKEKLER GÖRSEL VARLIKLARDIR"
Miranda Kerr, sözlerine Orlando Bloom ile evli olduğu dönemden bahsederek devam edip; "Flynn'e hamileydim. Makyaj yapmıyordum, sadece eşofmanlarımla takılıyordum. Büyükannem, 'Hadi Miranda, biraz çaba göster. Yüzüne bir şeyler sür. Bilirsin, erkekler görsel varlıklardır' demişti" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Avalon, Reuters, AP