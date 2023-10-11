Haberler Dünyadan Miranda Kerr'i utandıran cinsellik sorusuna yanıt: Hiçbir şey için geç değil - Magazin haberleri

Miranda Kerr'i utandıran cinsellik sorusuna yanıt: Hiçbir şey için geç değil Dördünce kez anne olmaya hazırlanan manken Miranda Kerr, katıldığı bir programda utanıp, kızarmasına sebep olan bir cinsellik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti Habertürk Giriş: 11.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:54 facebook

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Oyuncu Orlando Bloom ile evliliğinden Flynn Christopher, iş insanı Evan Spiegel'dan da Hart ve Myles adında iki oğlu bulunan manken Miranda Kerr, şu sıralar dördüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

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Evan Spiegel ile mutlu bir evlilik sürdüren Miranda Kerr, konuk olduğu 'The Kyle And Jackie O Show'da samimi açıklamalarda bulundu.