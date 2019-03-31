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Doğum sonrası katıldığı bir etkinlikte konuşan Miranda Kerr kariyerini "Kısa süre önce bir Japon markasının çekimlerine katıldım, yani hâlâ modelliğe devam ediyorum ancak önceliğim şirketim ve ailem" diyeret özletledi.