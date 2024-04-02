Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Miranda Kerr ile Evan Spiegel, 4.6 milyar liralık malikaneye taşınıyor - Magazin haberleri

        Miranda Kerr ile Evan Spiegel, 4.6 milyar liralık malikaneye taşınıyor

        Dünyanın en zengin çiftlerinden Miranda Kerr ve Evan Spiegel, Harrison Ford'un 1983'te 1 milyon dolara satın aldığı evi 20 milyon dolara satışa çıkardı. Çift, 145 milyon dolarlık yeni malikanelerine taşınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ünlü oyuncu Harrison Ford'un 'Star Wars: Return Of The Jedi' filmini çektikten sonra 1 milyon dolara satın aldığı Los Angeles'taki evi, şimdi 20 milyon dolara satılıyor.

        Harrison Ford, 1983'ten 2012'ye kadar sahibi olduğu, Brentwood bölgesinde bulunan evi 8,2 milyon dolara HBO Max'in İçerik Yöneticisi Kevin Reilly'e satmıştı. Dört yıl sonra evi Reilly'den 12 milyon dolara Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile eşi, eski Victoria's Secret modeli Miranda Kerr satın almıştı. Yeni evlerine taşınmaya hazırlanan çift, ellerindeki pahalı mülkleri yüksek karla satışa çıkarıyor.

        Kerr, bu yılın başında Malibu'da bir evini de 4,5 milyon dolara satmıştı.

        2

        EN PAHALI ÜÇÜNCÜ SATIŞ

        Çift, Holmby Hills bölgesinde 2022'de 145 milyon dolara satın aldıkları evlerine taşınacak. Bu, Marc Andreessen'in 177 milyon dolar, Jeff Bezos’un 165 milyon dolarlık evlerinden sonra California'daki en pahalı satış işlemi olarak kayıtlara geçmişti.

        3

        Çiftin 20 milyon dolara satışa çıkardıkları ev, 1951 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık dört dönümlük alana yayılan ev 650 metrekare büyüklüğünde. Dört yatak odalı evin yüzme havuzu ve ayrıca iki misafirhanesi var.

        4

        33 yaşındaki ABD'li girişimci Evan Spiegel ile 40 yaşındaki Avustralyalı model Miranda Kerr, ilişkilerine 2015'te başladı. 2,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Spiegel ile en çok kazanan modellerden biri olan Kerr, 2017'de evlendi.

        5

        Orlando Bloom ile evliliğinden 12 yaşında Flynn adında bir oğlu bulunan Kerr'in Spiegel ile evliliğinden 5 yaşında Hart, 3 yaşında Myles ve henüz iki aylık Pierre adında üç çocuğu daha oldu.

        6

        Şubat ayında en küçük oğlunu dünyaya getirmeden önce verdiği röportajda Kerr, "40 yaşında dördüncü çocuğuma hamile olmak, hayatımın mükemmel dönemi. Şükran doluyum" demişti.

        #Miranda Kerr
        #Evan Spiegel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        ABD: Haberimiz yoktu
        ABD: Haberimiz yoktu
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Finlandiya'da okulda silahlı saldırı
        Finlandiya'da okulda silahlı saldırı
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar