Miranda Kerr ile Evan Spiegel, 4.6 milyar liralık malikaneye taşınıyor

Ünlü oyuncu Harrison Ford'un 'Star Wars: Return Of The Jedi' filmini çektikten sonra 1 milyon dolara satın aldığı Los Angeles'taki evi, şimdi 20 milyon dolara satılıyor.

Harrison Ford, 1983'ten 2012'ye kadar sahibi olduğu, Brentwood bölgesinde bulunan evi 8,2 milyon dolara HBO Max'in İçerik Yöneticisi Kevin Reilly'e satmıştı. Dört yıl sonra evi Reilly'den 12 milyon dolara Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile eşi, eski Victoria's Secret modeli Miranda Kerr satın almıştı. Yeni evlerine taşınmaya hazırlanan çift, ellerindeki pahalı mülkleri yüksek karla satışa çıkarıyor.

Kerr, bu yılın başında Malibu'da bir evini de 4,5 milyon dolara satmıştı.