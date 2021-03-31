Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaMiras tartışmasında kan aktı: 1 ölü! - Haberler
ABONE OL

'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, akrabalar arasında 'arsa mirası' anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda av tüfeğiyle vurulan Sait Tülüoğlu (79),yaşamını yitirdi

Miras tartışmasında kan aktı: 1 ölü! - Haberler
DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çiftçi Mehmet K. (37),iddiaya göre arsa mirası nedeniyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı akrabası Sait Tülüoğlu'nun yaşadığı eve gitti.

DHA'nın haberine göre, evin bahçesinde ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet K., yanında getirdiği av tüfeği ile Sait Tülüoğlu'na ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan zanlı Mehmet K.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde göğsüne saçmaların isabet ettiği Tülüoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli Mehmet K. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Tülüoğlu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi İçişleri: 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEMİçişleri: 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Atatürk heykeline saldırmıştı, yakalandı! Haberler
GÜNDEMİşte Tekirdağ'daki çirkin saldırının faili!
SON DAKİKA: YÖK üniversite kontenjanlarını masaya yatırdı! Haberler
GÜNDEMYÖK üniversite kontenjanlarını görüştü
8 vaka çıkınca bina karantinaya alındı - Haberler
GÜNDEM8 vaka çıkınca bina karantinaya alındı
YDUS sınav sonuçları açıklandı - 2020 YDUS sınav sonuç ekranı
GÜNDEMYDUS sınav sonuçları açıklandı!
Son dakika: Hamile eşe darp iddiasına gözaltı! - Haberler
GÜNDEMHamile eşe darp iddiasına gözaltı!
Son dakika haberi Bahçelievler'de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var...
GÜNDEMBahçeşehir’de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde Cumartesi yasak var? Hafta sonu kısıtlama olan iller
GÜNDEMCumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?
HDP kapatılacak mı? Anayasa Mahkemesi HDP kararını açıkladı
GÜNDEMHDP kapatılacak mı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKMP Başkanı Daems ile bir araya geldi
GÜNDEMAKMP Başkanı Daems ile bir araya geldi