Miray Daner'den Oğulcan Engin'e: İyi ki doğdun sevgilim!

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Daner ile ilişkisini sosyal medyaya da taşıyan Engin, 30 Ağustos'ta 32 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan kutladı. Küçük bir kutlama organize eden Miray Daner, o anları, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum." ifadeleriyle paylaştı.