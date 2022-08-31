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Miray Daner'den Oğulcan Engin'e: İyi ki doğdun sevgilim!

Miray Daner, 32 yaşına basan sevgilisi Oğulcan Engin'in doğum gününü Instagram'dan kutladı. Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum." dedi

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  • Miray Daner'den Oğulcan Engin'e: İyi ki doğdun sevgilim! - Magazin haberleri

    Dokuz ay önce oyuncu Miray Daner'in, gönlünü şarkıcı Seda Sayan'ın futbol yorumcusu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
  • Miray Daner'den Oğulcan Engin'e: İyi ki doğdun sevgilim! - Magazin haberleri

    "İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

    Daner ile ilişkisini sosyal medyaya da taşıyan Engin, 30 Ağustos'ta 32 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan kutladı. Küçük bir kutlama organize eden Miray Daner, o anları, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum." ifadeleriyle paylaştı.
  • Miray Daner'den Oğulcan Engin'e: İyi ki doğdun sevgilim! - Magazin haberleri

    Daner, ardından Oğulcan Engin ile çekilen bu siyah-beyaz fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
  • Miray Daner'den Oğulcan Engin'e: İyi ki doğdun sevgilim! - Magazin haberleri

    EL ELE!

    Öte yandan Daner ile Engin, geçtiğimiz aylarda Bebek'te el ele objektiflere takılmıştı. Gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikiliden Miray Daner, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu, "Güzel..." şeklinde cevaplarken, Oğulcan Engin ise koşar adımlarla aracına yönelmişti.
  • Miray Daner'den Oğulcan Engin'e: İyi ki doğdun sevgilim! - Magazin haberleri

    İLK POZ

    İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, kural da bozmuştu. Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz vermişti. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne sermişti. Daner'in gönderisine kalp emojisi eklemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.
  • Miray Daner'den Oğulcan Engin'e: İyi ki doğdun sevgilim! - Magazin haberleri

    AİLEYE GİRDİ

    Miray Daner, yeni yıla sevgilisinin ailesiyle birlikte girmişti. Kutlama yemeğinde Miray Daner ile birlikte objektif karşısına geçen Oğulcan Engin, o anları da Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmemişti.
  • Miray Daner'den Oğulcan Engin'e: İyi ki doğdun sevgilim! - Magazin haberleri

    "EVLİLİK YOK!"

    Sevgilisi Oğulcan Engin ile nikah masasına oturacakları da konuşulan ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok. 'Yazın evlilik' haberleri yalan." diyerek, söylentilerin doğru olmadığını ifade etmişti.
  • Miray Daner'den Oğulcan Engin'e: İyi ki doğdun sevgilim! - Magazin haberleri

    "AŞK İLE HERKES TANIŞMALI"

    Ayrıca Miray Daner, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Merak edilenlerini anlatan oyuncu, aşk sorularına da yanıt vermişti.

    Daner, "Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Saygıyı yitirmemek, sağlıklı bir ilişki için önemli." diye konuşmuştu.
  • Miray Daner'den Oğulcan Engin'e: İyi ki doğdun sevgilim! - Magazin haberleri

    "DİYET YAPMIYORUM"

    Son günlerde verdiği kilolarla da dikkat çeken Miray Daner, beslenme alışkanlığını değiştirdiğini söylemişti.

    Daner, "Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Özel bir diyet uygulamıyorum." demişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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