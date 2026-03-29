        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mircea Lucescu: Türkiye maçını analiz ettiğimde çok öfkelendim - Futbol Haberleri

        Mircea Lucescu: Türkiye maçını analiz ettiğimde çok öfkelendim

        Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde oynadıkları Türkiye maçının üzerinden günler geçmesine rağmen sakinleşemediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 23:50 Güncelleme:
        "Türkiye maçını analiz ettiğimde çok öfkelendim"

        Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmayı analiz ederken çok sinirlendirdiğini ve hala sakinleşemediğini belirtti.

        "TÜRKİYE MAÇINI ANALİZ ETMEYE BAŞLADIĞIMDA ÇOK SİNİRLENDİM"

        Romanya yayın organı Golazo'ya konuşan Lucescu, şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak "Şu an iyiyim. Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim." diye konuştu.

        "KALP KRİZİ DEĞİL, RİTİM BOZUKLUĞU GEÇİRDİM"

        Hakkındaki kalp krizi geçirdiği iddialarını da reddeden 80 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

        "Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar (kalbin üs odacıkları olan atriyumların, hızlı ve düzensiz şekilde atmasına neden olan ritim bozukluğu) oldu. Bu bana ilk kez İtalya'nın Brescia şehrindeyken olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, eğer kendiliğinden fibrilasyondan kurtulamazsam, ertesi sabah şok vereceklerini söylediler ama sabah nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bu fibrilasyonları yaşadım. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım."

        Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye maçında bazı hatalar yaptıklarını ve gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediklerini vurguladı.

        "TÜRKLER'İ ŞAŞIRTABİLİRDİK"

        Gol fırsatlarını kaçırdıkları için kızgın olduğunu aktaran Lucescu "Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu koruyamadı ve biz de onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatlice analiz eden herkes, Türkiye'nin bizi hiçbir şekilde şaşırtmadığını, kesinlikle hiçbir şey yapmadığını gördü." şeklinde konuştu.

        Türkiye'nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların Romanya'nın kaybettiği bazı toplar sayesinde olduğunu belirten Lucescu, "Bunun dışında, Türkiye bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadı." ifadelerini kullandı.

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Metruk binada katledildi

        Kahramanmaraş'ta öldürülen adamın katilleri yakalandı.

        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
