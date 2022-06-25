Miryokefalon Savaşı önemi ve özeti 0:00 / 0:00

Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında 1176 yılında yapılan Miryokefalon Savaşı’nın önemi nedir? Peki, Türk tarihine yön veren Miryokefalon Savaşı nerede yapıldı? İşte tüm detaylar…

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Miryokefalon Savaşı Kimler Arasında Olmuştur?

Miryokefalon Savaşı, II. Kılıç Arslan komutasındaki Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında olmuştur. Bu savaşta Bizans İmparatoru I. Manuil’dir. İki devleti karşı karşıya getiren Miryokefalon Savaşı’nın tarihi ise 17 Eylül 1176’dır.

Miryokefalon Savaşı Özeti

1170’li yıllarda Anadolu Selçuklu Devleti, diğer Anadolu Türkmenleriyle savaş içindeydi. 1174 yılında Zengiler Devleti’nin hükümdarı Nureddin Zengi’nin ölümüyle önemli bir engelden kurtulan II. Kılıç Arslan, bu ölümün hemen arkasından Sivas civarında varlığının sürdüren Danişmentlileri ortadan kaldırdı. Anadolu’daki bu tablo Bizans İmparatorluğu’nun iştahını kabartıyordu. Nureddin Zengi’nin ölümünü fırsata çevirmek isteyen I. Manuil, Antakya’yı ele geçirmek ve Kutsal topraklara giden yolları denetim altına almak için Papa’dan büyük bir Haçlı yardımı istemişti.

Tüm bunların yanında Anadolu Selçukluların, Anadolu’yu Türkleştirme çabaları devam ediyordu. Manisa, Denizli ve Edremit bölgelerine yapılan sürekli akınlar sebebiyle, Bizans İmparatorluğu kendisinin de tehlikede olduğunu düşünüyordu. Anadolu Selçukluları ortadan kaldırmak isteyen I. Manuil’ in, II. Kılıç Arslan’dan gelen, daha önce imzalanan barış anlaşmasını yenileme teklifini iki kez reddetmesi ve Anadolu Selçuklular üzerine ordu göndermesi, savaşı kaçınılmaz kılmıştı.

Selçuklular, gönderilen bu ilk orduyla Niksar yakınlarında çarpıştılar ve Bizans gücünü geri püskürtmeyi başardılar. İmparator I. Manuil komutasındaki ikinci ordu ise Konya’yı ele geçirerek Eskişehir’e doğru harekete geçmişti. Fakat II. Kılıç Arslan, Bizans ordusunun geçiş yollarını tahrip ederek, Bizans güçlerini Miryokefalon Kalesi’nden sonra gelen dar ve aşılması zor geçitlere yönlendirmişti. Ağır teçhizatlara sahip olan ve bu yüzden yavaş hareket eden 100 bin kişilik Bizans ordusu, geçitleri tutmuş Anadolu Selçuklular için açık hedef halindeydi.

17 Eylül 1176 tarihinde başlayan ve üç gün süren Miryokefalon Savaşı’nın sonunda Bizans ordusu çok ağır kayıplar verdi ve Anadolu Selçuklu Devleti büyük bir zafer kazandı.

Miryokefalon Savaşı Nedenleri

Anadolu’daki Türk varlığını kesinleştiren Miryokefalon Savaşı’nın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Kılıç Arslan’ın Anadolu’da birliği sağlaması ve Bizans’ı tehdit eder duruma gelmesi.

Türkmen beylerinin Bizans topraklarına gerçekleştirdikleri sürekli akınlar.

Bizans Devleti’nin Anadolu’daki Türk varlığına son vermek istemesi.

Bizans’ın Anadolu’daki diğer Türk beylerine ait olan kale ve şehirleri ele geçirme arzusu.

Miryokefalon Savaşı Sonuçları

Her iki devlet için de büyük bir öneme sahip olan Miryokefalon Savaşı’nın sonuçları ise şu şekildedir:

Bizans İmparatorluğu’nun, Türkleri Anadolu’dan çıkarma projesi başarısız olmuştur.

Bizans İmparatorluğu, Miryokefalon Savaşı’ndan sonra saldırgan tutumundan vazgeçerek, savunma pozisyonuna geçmiştir.

Anadolu’daki Türkmen akınları artarak devam etmiştir.

Anadolu coğrafyasının artık bir Türk yurdu olduğu kesinlik kazanmıştır.

Bizans İmparatorluğu ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında imzalanan barış antlaşmasıyla, Kütahya ve Eskişehir iki devlet arasındaki sınır olarak belirlenmiştir.

Bizans İmparatorluğu, II. Kılıç Arslan tarafından vergiye bağlanmıştır.

Miryokefalon Savaşı Önemi

1176 yılında gerçekleşen Miryokefalon Savaşı’nın önemi, Anadolu’daki Türk hâkimiyetini kesinleştiren savaş olarak tarihteki yerini almasından ileri gelmektedir. Bu öneminden hareketle Yurttutan Savaşı olarak da adlandırılan Miryokefalon zaferinden sonra Batılı devletler, Anadolu coğrafyası için Türkiye ismini de kullanmaya başlamışlardır.