Mis gibi kokusu ile mutfaklarınızı şenlendirecek! Klasik tatlılardan vazgeçmeyenler için elmalı turta tarifi!

TURTA HAMURUNU ŞEKİLLENDİRME

Dinlenmiş hamuru iki parçaya ayırın: biri büyük (taban için), diğeri küçük (üzeri için). Büyük parçayı unlanmış bir zeminde merdane ile açın.

Yağlanmış 26 cm çapında bir tart kalıbına yerleştirin. Hamurun kenarlarını hafifçe yukarı doğru yükseltin. Soğuyan elmalı harcı hamurun üzerine eşit şekilde yayın.