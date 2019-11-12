Kendimizi güvende ve huzurlu hissettiğimiz evlerimiz, her an için sel, yangın, hırsızlık, deprem gibi birçok tehlike ile karşı karşıya… Konut Sigortaları bu tehlikelere karşı hem evimizi hem de ailemizi korumak için başvurabileceğimiz en önemli güvencemiz. Peki Konut Sigorta’ları hakkında ne kadar bilgimiz var? Örneğin; ‘’Konut sigortam çatı akmasını karşılar mı?’’ ‘’Konut sigortam kombi arızasını güvence altına alıyor mu?’’ ‘’Hırsızlık durumunda bana ne gibi avantajlar sağlar?’’ ‘Konut sigortası ve DASK arasındaki farklar nelerdir?’’ Tüm bu soruları ve daha fazlasını Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz bizim için yanıtladı:

-Konut sigortası nedir ve neden konut sigortası yaptırmalıyız?

Konut sigortaları hem evimizi hem de paket kapsamına göre içindeki eşyalarımızı yangın, deprem, sel ve su baskını, dahili su ve terör, dolu, hırsızlık, cam kırılması gibi temel risklerin yanı sıra, izolasyon hasarlarından boya ve badana masraflarına, kira kaybından ferdi kazaya kadar birçok riske karşı güvence altına alan temel bir sigortadır. Evimiz hem en çok vakit geçirdiğimiz, hem de kendimizi ve ailemizi en çok güvende hissettiğimiz temel mekan olması sebebiyle mutlaka korunması ve güvence altına alınması gereken bir yer. Dolayısıyla kiracı da olsak, ev sahibi de olsak barındığımız ve yaşamımızı geçirdiğimiz evlerimizi mutlaka sigortalatmamız gerekiyor.

Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz

TEMEL RİSKLERİN YANI SIRA BİR ÇOK RİSKİ KAPSIYOR

-Konut sigortaları hangi risk durumlarını kapsar ve kapsam dışında kalan haller, durumlar nelerdir?

Konut sigortalarının genel şartları tüm sigorta şirketi için aynıyken, özel şartlar ise şirketler arasında farklılık gösterir. Genel şartlar; evinizi ve içindeki temel eşyaları temel risklere karşı korur. Ancak bazen ihtiyaç duyulan konut sigortası, kişiye, bulunduğu lokasyona, evinin içinde bulunan değerli eşyalara göre farklılık gösterebilir. Bu anlamda kişisel ihtiyaçlar ve beklentiler oldukça önemlidir.

Biz Güneş Sigorta olarak farklı ihtiyaçlara ve beklentilere uygun Güneşli Ev, Güneş Pratik Ev, Güneşli Ev Ekstra gibi birçok kapsamlı paketi ve elbette Zorunlu Deprem Sigortasını müşterilerimize sunuyoruz. Tüm ürünlerimiz yangın, deprem, yağmur, dolu, hırsızlık ve cam kırılması gibi temel riskleri güvence altına alıyor. Bunun yanı sıra ürün özelinde gıda bozulmasından tutun da misafirlere ait eşya hasarlarına, akvaryumunuzdan buzdolabınızdaki yiyeceklerin bozulmasına kadar bazen kimsenin aklına bile gelmeyen birçok riski güvence altına alıyoruz.

DASK'TA EŞYALAR KAPSAM DIŞI

-Çok merak edilen ve karıştırılan bir konudan daha bilgi almak istiyorum. DASK'tan bahsediyorum. Konut sigortası olanlar DASK da yaptırmak zorunda mıdır? DASK varsa konut sigortası yaptırmaya gerek var mıdır?

Bu çok sık sorulan ve karıştırılan bir konu. DASK, yani zorunlu deprem sigortası, deprem durumunda binaların başına gelebilecek hasarları karşılamak amacıyla devlet tarafından zorunlu kılınan bir sigortadır. Zorunlu deprem sigortası yalnızca binadaki hasarları karşılar, eşyalar ise kapsam dışıdır. Zorunlu Deprem Sigortası; olası bir deprem felaketinden sonra, DASK sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden devam edebilmelerini amaçlar. DASK zorunlu, Konut Sigortaları ise zorunlu değildir, isteğe bağlıdır. Deprem dışındaki riskleri, DASK poliçesinin limitini aşan hasarlarını ve konut içerisindeki eşyalara gelebilecek zararları ancak konut sigortaları ile güvence altına almak mümkündür. Bu nedenle şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, evinizi güvence altına almak için hem DASK hem de konut poliçesi yaptırmanızı tavsiye ederiz.

DASK ENKAZ KAYDIRMAYI KAPSAMIYOR

-DASK tam olarak hangi hasarları kapsıyor veya olası bir deprem durumunda DASK’ı aşan hasarlar nelerdir?

Maalesef ülkemiz deprem riski yüksek olan bir ülke ve depreme karşı her anlamda hazırlıklı olmalıyız. Bu anlamda herkese Zorunlu Deprem Sigortalarını yaptırmalarını ve yenileme dönemlerini ihmal etmemeyi şiddetle öneriyorum. Gelelim DASK’ın kapsamına. DASK, olası bir deprem sonucunda meydana gelen yangın, patlama, tsunami, yer kayması gibi doğal afetlerin binada doğrudan neden olacağı maddi zararları karşılar. Ancak enkaz kaldırma, iş durması, kira mahrumiyeti, işyeri masrafları, taşınır mal ve eşyalar, mali sorumluluklar, vefat gibi dolaylı zararlar DASK’ın kapsamında değildir.

GÜVENLİK HİZMETİ BİLE VERİLİYOR

-Peki Konut Sigortası yaptırdığım zaman aynı zamanda konut yardım hizmetlerinden de yararlanabiliyor muyum? Konut yardım hizmetleri hangi durumları kapsıyor?

Konut Yardım Hizmetlerimiz ile müşterilerimizin sadece risk sonrasında değil, risk anında da yanında oluyoruz. Nedir bunlar derseniz, aslında oldukça kapsamı ve risk özelinde değişen hizmetler. Konuta ambulans gönderilmesi, tesisat, elektrik, anahtar, cam işleri, kombi klima hizmeti, risk anında konutta kalan kişinin kurtarılması, otel hizmeti, güvenlik şirketi, hastaneye ulaşım, acil mesajların iletilmesi, profesyonel ev hizmetleri ve hukuki danışmanlık gibi tüm hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız.

-Sigortası yaptırmak için ev sahibi olmam gerekiyor mu? Kiracı olarak da kendimi ve ailemi güvence altına almak için konut sigortası yaptırmalı mıyım?

İster ev sahibi olun ister kiracı hiç fark etmez. Konut Sigortası yaptırabilirsiniz ve yaptırmalısınız. Çünkü konut sigortaları temelde sizi, ailenizi, yaşadığınız yeri ve içindeki eşyalarınızı korur. Riskin ne zaman ve nereden ortaya çıkacağını bilemeyiz, bu durumda huzurlu ve güven dolu bir hayat için kendimizi ve yaşadığımız evi konut sigortası ile güvence altına almalıyız.