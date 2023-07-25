Misafirlerinizin damakları şenlenecek! İşte çıtır çıtır Adana böreği tarifi!

1 Şurada Paylaş!









Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez hamur işlerinden biri olan Adana böreği, TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te yarışmacılar tarafından yapıldı. Bu kapsamda arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri Adana böreğinin orijinal tarifi oldu. Sizler için en pratik ve en leziz Adana böreği tarifini derledik.