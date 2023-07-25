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        Haberler Yaşam Misafirlerinizin damakları şenlenecek! İşte çıtır çıtır Adana böreği tarifi!

        Misafirlerinizin damakları şenlenecek! İşte çıtır çıtır Adana böreği tarifi!

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında yapılan Adana böreği gündem oldu. Arama motorlarında araştırılan Adana böreği hakkında merak edilen, "Adana böreği nasıl yapılır?", "Adana böreği orijinal tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 15:53
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        Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez hamur işlerinden biri olan Adana böreği, TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te yarışmacılar tarafından yapıldı. Bu kapsamda arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri Adana böreğinin orijinal tarifi oldu. Sizler için en pratik ve en leziz Adana böreği tarifini derledik.

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        ADANA USULÜ SU BÖREĞİ MALZEMELERİ

        Hamuru için;

        1 paket baklavalık yufka

        1 paket su böreklik yufka

        Kaşar peyniri

        Dil peyniri

        Bir tutam tuz

        Tereyağ

        Sıvıyağ

        1 su bardağı su

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        ADANA USULÜ SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

        Adana böreği yapımına tereyağını eriterek başlayabilirsiniz. Eritilen yağın içerisine 2 yemek kaşığı yağ alın. Tepsinin tabanını yağlayarak baklava yufkalarından birini yerleştirin. Yufkanın üzerini yağlayarak 10 kat olana kadar yufka koymaya devam edin.

        Bu sırada kenarda su kaynatın. Böreklik yufkayı kaynar suya sokup çıkardıktan sonra tepsinize yerleştirin. Yufkanızı yağlayıp üzerine peynirlerinizden azar azar yayın.Üzerine yeniden sıcak suda haşlanmış yufka yayın. Böreklik yufkalarınız ve peynirleriniz tükenene kadar bu işleme devam edin; en üst katman yufka olmalı. Baklavalık yufkaları yine en başta yaptığınız gibi aralarını yağlayarak tepsiye yerleştirin. Elinizle dikkatle bastırarak böreğin düzleşmesini sağlayın. En üstünü de bolca yağladığınız böreği kare kare dilimleyin. Tepsiyi ocağa alıp çevire çevire alt ve üst tarafını güzelce kızartın. Sıcak tüketmenizi öneririz. Afiyet olsun!

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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