Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Mısır: 3 - Benin: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Mısır: 3 - Benin: 1 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatmalarında Benin'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Uzatmalarda Yasser Ibrahim ve Mohamed Salah'ın golleriyle kazanan Mısır, çeyrek finalde Nijerya-Mozambik eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 22:02 Güncelleme: 05.01.2026 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır, uzatmalarda çeyrek finale yükseldi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır ile Benin karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3-1'lik skorla kazanan Mısır, adını çeyrek finale yazdırdı.

        Mısır, 69. dakikada Marwan Attia'nın golüyle Benin karşısında 1-0 öne geçti. Benin, 83. dakikada Jodel Dossou ile 1-1'i buldu ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

        Mısır, uzatmalara giden maçta 97. dakikada Yasser Ibrahim ile 2-1 öne geçti. Mısır, 120+4. dakikada Muhammed Salah ile bir gol daha bularak Benin'i 3-1 mağlup etti.

        Bu sonucun ardından Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi ve Nijerya-Mozambik karşılaşmasının kazananıyla karşılaşacak. Benin, turnuvaya veda etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konya'da evde kaçak klinik operasyonu

        Konya'da yetkisiz ve izinsiz şekilde kaçak klinik kurularak sağlık hizmeti verilen eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda yurt içi ve yurt dışından temin edilen ilaçlar ile tıbbi malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar