Mısır: 3 - Benin: 1 | MAÇ SONUCU

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır ile Benin karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3-1'lik skorla kazanan Mısır, adını çeyrek finale yazdırdı.

Mısır, 69. dakikada Marwan Attia'nın golüyle Benin karşısında 1-0 öne geçti. Benin, 83. dakikada Jodel Dossou ile 1-1'i buldu ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

Mısır, uzatmalara giden maçta 97. dakikada Yasser Ibrahim ile 2-1 öne geçti. Mısır, 120+4. dakikada Muhammed Salah ile bir gol daha bularak Benin'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi ve Nijerya-Mozambik karşılaşmasının kazananıyla karşılaşacak. Benin, turnuvaya veda etti.