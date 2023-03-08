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Mısır'da 'gülümseyen mini sfenks' bulundu

Mısır'da arkeologlar kireçtaşından yapılmış 'güler yüzlü ve iki gamzeli' mini sfenks buldu

Mısır'da 'gülümseyen mini sfenks' bulundu
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AA

Mısır'ın güneyindeki eski bir tapınakta yapılan kazıda, Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiği düşünülen gülümseyen mini sfenks bulundu.

AA'nın BBC'den aktardığı habere habere göre arkeologlar, Kahire'nin 450 kilometre güneyinde bulunan Qena eyaletindeki Dendera tapınağında, iki katlı bir mezarın içinde çeşitli eserler buldu.

GÜLER YÜZLÜ VE İKİ GAMZELİ

Kazıda bulunan 'güler yüzlü ve iki gamzeli' kireçtaşı sfenksin Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiğine inanılıyor.

Arkeologların heykelin gülümseyen yüz hatlarının ait olabileceğine inandıkları Claudius, Roma egemenliğini milattan sonra 41-54 arasında Kuzey Afrika'ya kadar genişletmişti.

Bulunan sfenksin, Giza Piramitleri'ndeki ünlü sfenksten çok daha küçük olduğu belirtildi.

Taş levha üzerindeki işaretler incelenerek heykelin kimliği hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarılması bekleniyor.

ROMA DÖNEMİNDEN KALMA TAŞ LEVHA

Kazıda, sfenksin yanı sıra demotik ve hiyeroglif yazıtları ihtiva eden Roma döneminden kalma bir taş levha da bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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