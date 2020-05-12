AA

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, Mısır tarafındaki Filistinlilerin Refah Sınır Kapısından Gazze'ye geçmeye başladığını belirtti.

Kapının açık kalacağı 3 günlük süre zarfında 1700 Filistinlinin Gazze tarafına geçeceğini aktaran Bezm, bölgeye giriş yapacak kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karşılanması için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'ye girecek herkesin Kovid-19 salgını nedeniyle 21 gün karantina altında tutulacağını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, bugün yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 5 gündür Kovid-19 vakasına rastlanmadığını bildirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısının 547 olduğu ülkede 4 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.