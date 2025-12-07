Habertürk
        Mısır: Mısır da herhangi bir yabancı ülke de Gazze'yi yönetmeyecek | Dış Haberler

        Mısır: Mısır da herhangi bir yabancı ülke de Gazze’yi yönetmeyecek

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Mısır'ın da herhangi bir yabancı ülkenin de Gazze'yi yönetmeyeceğini, bölgeyi yalnızca Filistinlilerin yöneteceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:38
        Abdulati, Katar’ın başkenti Doha’da 23'üncüsü düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2025 kapsamındaki bir panelde yaptığı konuşmada, İsrail’in saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ni Mısır’ın veya herhangi bir yabancı devletin yönetmeyeceğini vurguladı.

        "Ne Mısır, ne de herhangi bir yabancı ülke Gazze’yi yönetmeyecek. Filistinliler kendi kendilerini yönetecek" ifadelerini kullanan Abdulati, Gazze’de "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgede uluslararası bir barış gücünün konuşlandırılması gerektiğini dile getirdi.

        İsrail’in tüm sınır kapılarını açarak insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze’ye ulaşmasını sağlaması gerektiğini vurgulayan Abdulati, ancak işgalci İsrail'in, gıda ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişini büyük ölçüde kısıtlamaya devam ettiğini hatırlattı.

        "Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için Refah Kapısı’nın kullanılmasına izin vermeyeceğiz" diyen Mısır Dışişleri Bakanı, son günlerde İsrail’in Refah Kapısı’nın yeniden açılmasına ilişkin "ortak koordinasyon sağlandığı" yönündeki iddialarını da yalanladı.

        İsrail ordusunun, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması gereği Refah Sınır Kapısı'nı açması, Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması ve Mavi Hattan Sarı Hatta çekilmesi gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, saldırılar da tam anlamıyla durmadı.

        Ateşkesi ihlal eden İsrail'in 11 Eylül'den bu yana düzenlediği saldırılarda 367 Filistinli ölürken, 953 kişi de yaralandı.

