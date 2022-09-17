Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miss Turkey 2022 ne zaman yapılacak, hangi kanalda? İşte Miss Turkey finalistleri

Miss Turkey 2022 için yarışacak 20 finalist belli oldu! her yıl düzenlenen Miss Turkey için biribirinden güzel yarışmacılar podyumda boy gösterecek. Yarışmayı takip etmek isteyenler "Miss Turkey 2022 ne zaman yapılacak, hangi kanalda?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2022 Miss Turkey finalistleri…

ABONE OL
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    2022 yılının en güzeli Miss Turkey yarışmasının sonrasında belli olacak. Finalistler birinci olmak için birbirleriyle yarışacak. Her yıl yapılan güzellik yarışmasında jüri puan sıralamasını belirleyecek ve gecenin sonunda 2022 yılının güzelleri belli olacak. Yarışmayı yakından takip edecekler ise Miss Turkey 2022 ne zaman yapılacak, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. İşte Miss Turkey 2022 finalistleri ve Miss Turkey şartları…
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    MISS TURKEY 2022 NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ KANALDA?

    Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü yapılacak. Yarışma, Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    MISS TURKEY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    1. Yarışmaya yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Yarışmaya başvuru formunu dolduranlar bir portre ve mayolu çekilmiş boy fotoğrafını eklemek zorundadır.

    2. Firma unvanı- ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam ve tanıtım acentelerinin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler yarışmaya katılamaz.

    3. Başkası adına yarışmaya katılmak yasaktır. Katılımcı, başvuru formunda beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru olmadığı ve/veya kendisine ait olmadığının ve/veya herhangi bir şekilde yarışmaya katılımının başkaca herhangi bir sebeple işbu kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, yarışmaya katılmasının www.missturkey.com.tr ve/veya CIK tarafından engellenebileceğini, ödül kazanması halinde ise ödülün teslim edilmeyeceğini, teslim edilmişse de ödülü www.missturkey.com.tr'ın ilk talebi üzerine derhal iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

    4. Başvurular, www.missturkey.com.tr sayfaları üzerinden tarih ile tarih tarihleri arasında alınacaktır. Katılımcıların başvuruları önce formlar üzerinden jüri tarafından değerlendirilecek ve yarışmaya uygun bulunan Katılımcılar seçmeler için İstanbul'a davet edilecektir. Seçmelerde jüri tarafından Katılımcılar arasından 20 (yirmi) finalist ve yedekler belirlenecektir. www.missturkey.com.tr, Yarışma'nın başvuru, seçme, Miss Turkey 2022 kampı ve final gecesi tarihlerini her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    1 NUMARA

    HANDE DENİZ ULUĞ

    BOY: 1.85

    YAŞ: 21

    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    2 NUMARA

    GİZEM KOŞAR

    BOY: 1.81

    YAŞ: 18

    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    3 NUMARA

    DERYA ÇETİNKAYA

    BOY: 1.77

    YAŞ: 22

    VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    4 NUMARA

    ESİL KAYA

    BOY: 1.77

    YAŞ: 19

    BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    5 NUMARA

    ALEYNA ŞİRİN

    BOY: 1.76

    YAŞ: 21

    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    6 NUMARA

    İREM SU KAHRAMANTÜRK

    BOY: 1.79

    YAŞ: 20

    SAMSUN ÖZEL TEKEV ANADOLU LİSESİ MEZUNU

     
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    7 NUMARA

    İLAYDA ÜSTÜN

    BOY: 1.78

    YAŞ: 23

    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    8 NUMARA

    SELİN ERBERK GURDİKYAN

    BOY: 1.78

    YAŞ: 23

    FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    9 NUMARA

    İPEK ARSU

    BOY: 1.73

    YAŞ: 20

    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    10 NUMARA

    SELVER MİRA ATAGÜL

    BOY: 1.72

    YAŞ: 23

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    11 NUMARA

    NİL DİZDAR

    BOY: 1.73

    YAŞ: 23

    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ JAZZ VOKAL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    12 NUMARA

    TUANA KURT

    BOY: 1.75

    YAŞ: 24

    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    13 NUMARA

    NURTEN AYTEN

    BOY: 1.77

    YAŞ: 21

    ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    14 NUMARA

    SUDE TANYILDIZ

    BOY: 1.76

    YAŞ: 23

    BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    15 NUMARA

    ZEYNEP ELİF ÖZAL

    BOY: 1.75

    YAŞ: 21

    BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    16 NUMARA

    ŞİRİN ABUFAUR

    BOY: 1.78

    YAŞ: 25

    NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNU
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    17 NUMARA

    ECE AYDEMİR

    BOY: 1.76

    YAŞ: 21

    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    18 NUMARA

    BERFİN ANT

    BOY: 1.77

    YAŞ: 23

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    19 NUMARA

    NURSENA SAY

    BOY: 1.80

    YAŞ: 24

    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU
  • Miss Turkey 2022 Ne Zaman Yapılacak, Hangi Kanalda? İşte Miss Turkey Finalistleri

    20 NUMARA

    MERVE YILDIRIM

    BOY: 1.84

    YAŞ: 24

    BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.