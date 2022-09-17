MISS TURKEY 2022 NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü yapılacak. Yarışma, Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MISS TURKEY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Yarışmaya yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Yarışmaya başvuru formunu dolduranlar bir portre ve mayolu çekilmiş boy fotoğrafını eklemek zorundadır.

2. Firma unvanı- ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam ve tanıtım acentelerinin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler yarışmaya katılamaz.

3. Başkası adına yarışmaya katılmak yasaktır. Katılımcı, başvuru formunda beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru olmadığı ve/veya kendisine ait olmadığının ve/veya herhangi bir şekilde yarışmaya katılımının başkaca herhangi bir sebeple işbu kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, yarışmaya katılmasının www.missturkey.com.tr ve/veya CIK tarafından engellenebileceğini, ödül kazanması halinde ise ödülün teslim edilmeyeceğini, teslim edilmişse de ödülü www.missturkey.com.tr'ın ilk talebi üzerine derhal iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4. Başvurular, www.missturkey.com.tr sayfaları üzerinden tarih ile tarih tarihleri arasında alınacaktır. Katılımcıların başvuruları önce formlar üzerinden jüri tarafından değerlendirilecek ve yarışmaya uygun bulunan Katılımcılar seçmeler için İstanbul'a davet edilecektir. Seçmelerde jüri tarafından Katılımcılar arasından 20 (yirmi) finalist ve yedekler belirlenecektir. www.missturkey.com.tr, Yarışma'nın başvuru, seçme, Miss Turkey 2022 kampı ve final gecesi tarihlerini her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.