MİT Başkanı Kalın İbn Haldun Akademi'nin son dersini verdi! 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "Geliştiren Kültür ve İklim" temasını konu alan İbn Haldun Akademi'nin son dersini verdi.

Kapanış dersi dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrenci ve mezunlarla buluşan Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki ilerlemeye vurgu yaptı.

Kalın, Türkiye'nin 40 yıldır süren terör sorununun sonuna gelindiğinin altını çizerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin bir büyük prangadan daha kurtulma hamlesi olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye'nin çok daha ileri bir noktaya taşınacağını ve "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıldığını belirten Kalın, "Bugün özgüvenle dünyaya açılırken çok yönlü kimliğimizi hatırlamamız gerekiyor. Nasıl yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak anlamına gelmiyorsa, dünyaya açılmak demek de kendi özümüzden, köklerimizden, kaynağımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

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"Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var"