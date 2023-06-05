Eski MİT Başkanı Hakan Fİdan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte yeni MİT Başkan'ın kim olacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Yeni MİT Başkan'ın önüzmüzdeki günler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanacak Resmi Gazete'de yer almasıy bekleniyor. Peki, "MİT Başkanı kim olacak? Yeni MİT Başkanı belli oldu mu? Hakan Fidan'ın yerine kim geldi?" İşte detaylar...